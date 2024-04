vtwonen 5-2024

In deze editie

Beperkte ruimte hoeft je niet te beperken in het creëren van een droominterieur: • Marianne deelt verftechnieken waardoor een kamer groter lijkt • wil je zien: tiny houses vanaf 18 m2 • Kelly maakt van oude spiegels een verruimende eyecatcher • 5x binnenkijken in compacte huizen • kijken & kopen: dozen, bakken en manden • stappenplan voor opbergstoel en keukenrek Extra leuk: winactie waarbij je kans maakt op €10.000,- shoptegoed in de vtwonen shop. Zie actievoorwaarden www.vtwonen.nl/winactie5.