In deze editie

Jeuken je handen om een oud meubel een make-over te geven of zelf iets te maken? In deze DIY-special vind je inspiratie voor de leukste projecten. Met: kijk binnen bij kluskampioenen * blokken, ruiten, strepen en vlakken: ga voor dessins * neem een kijkje in het atelier van een kaarsenmaker * stokpaardjes: van simpel stuk hout naar kledingrek, pannenlap of wandlamp