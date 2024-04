In deze editie

Steek je handen alvast uit de mouwen, er ligt namelijk weer een DIY-special boordevol zelfmaak ideeën voor je klaar. In dit nummer o.a.: - binnenkijken in huizen waar flink is geklust - 26 pagina's vol meubels en accessoires in dé trendkleuren van dit jaar - op atelierbezoek bij een houtbewerker - papier-maché in de spotlight: dossier én design - van roomdivider tot kunstwerk: creatieve projecten voor de wand