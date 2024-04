vtwonen special 1-2024 Tuin-09

In deze editie

Of je nu een hobbyboer bent of je dagelijkse maaltijd wilt upgraden met kruiden uit een balkonplantenbak; dit nummer staat vol tips voor iedereen die eten wil verbouwen. Met: 3 ontwerpen voor stadstuinen vol lekkers ● DIY's die het moestuinieren makkelijker maken ● bloemen die mooi én eetbaar zijn ● start een moestuin: alles wat je moet weten ● buitenkijken in weelderige tuinen ● stylinginspiratie voor een romantische tuin en knusse zithoeken.