In deze editie

In dit nummer: - Aan de feestdis met ontwerper Carole Baijings - Binnenkijken: van seventies bungalow tot chalet in de Alpen - Op het matje: Li Edelkoort over de comeback van het vloerkleed - Eten met je ogen: woontrends spotten in restaurants - Extra dossiers verlichting en designhaarden