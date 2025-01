In deze editie

Deze week in Margriet; - Nieuwsquiz 2024 - Oud & Nieuw, lekker lang tafelen. - Welke dag zou je over willen doen? - Griet op de Beeck, 'Dat de krant schreef dat ik loog, haalde me onderuit' - Knallen met de mooiste feestaccessoires. En nog veel meer!