Margriet Extra 8-2023

In deze editie

De tijd van warme truien, dekentjes op de bank en boswandelingen in een dikke jas is weer aangebroken. De herfst is een prachtig moment voor zelfreflectie; de blik gaat naar binnen. Dit nummer van Margriet Extra staat daarom in het teken van persoonlijke groei. Wat geeft jouw leven glans? Wat is ‘normaal zijn’, eigenlijk? En wat gebeurt er als je stopt met alcohol drinken? Je leest het allemaal in de nieuwste special van Margriet!