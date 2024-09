Margriet Extra 7-2024

In deze editie

Wonen kan in Nederland op heel veel verschillende manieren. Zo doet de hospita haar herintrede, is het ombouwen van een grote boerderij tot woonerf populair, ontstaan er allerlei vormen van co-housing en hebben veel ouderen de wens om ooit een tiny house te bewonen. En heb je weleens aan overwinteren gedacht? Of aan de voordelen van investeren in je huidige huis? De nieuwste Slim geregeld special van Margriet staat volledig in het teken van inspirerende woonoplossingen voor zestigplussers.