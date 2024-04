In deze editie

In deze Margriet-special gaan we op supermarktsafari met een diëtist, lees je alles over hét beauty-zomeringrediënt dat je huid laat stralen en we verklappen de mooiste zwemplekjes in de natuur. Ontdek het leefschema voor je beste dag ooit en kook de lekkerste gezond-en-snel klaar-recepten. Deze (na)zomer staat volledig in het teken van lekker leven. Doe je mee?