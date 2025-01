In deze editie

De feestdagen zijn weer voorbij, tijd om in te zetten op je goede voornemens. Of je nu meer wilt bewegen, gezonder wilt eten of minderen met alcohol: wij helpen je op weg. Ontdek de nieuwste beweegtrends, onderzoek waar dat hongergevoel toch vandaan komt en leer de vele voordelen van plantaardige voeding kennen.