In deze editie

Zomers genieten We kunnen eindelijk heerlijk lang buiten zitten op de mooiste tuinmeubels of een boeket uit eigen tuin plukken, want de zomer komt eraan! In de nieuwste Libelle Tuin & Zo kijken we mee in tuinen vol inspiratie, lezen we alles over de veelzijdige vlierstruik en bewonderen we de schoonheid van varens. En voor wie aan de slag wil: er staat ook een lijst met tuinklusjes in deze editie.