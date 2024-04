In deze editie

De zomer op z’n mooist In het staartje van de zomer kunnen we volop oogsten. Zaden bijvoorbeeld, voor het volgende zaaiseizoen. En pruimen, waar je de lekkerste gerechten mee kunt maken. Verder vind je in deze special alles over de juiste boom kiezen voor in de tuin, tuinieren in potten, een DIY krans maken én de beste tips over hoe je de buitenruimte klimaat-proof kunt maken.