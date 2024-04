In deze editie

Bij het licht van de maan & Een nieuw begin Over het Bookazine Flappy en haar man, de succesvolle zakenman Kenneth Scott-Booth, leiden een droomleven in hun landhuis. Als Charles en Hedda, een nóg rijker echtpaar, een nóg groter huis betrekt, voelt Flappy zich uitgedaagd om de nieuwkomers te laten zien wie de echte koningin van het dorp is. Wat ze niet verwacht is dat ze verliefd wordt op Charles. Is Flappy dan toch niet helemaal perfect – en zelfs gewoon een beetje menselijk?