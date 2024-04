Libelle Bookazine 11-2023

In deze editie

Het is 1853 en Elisabeth ‘Sisi’ kiest voor een ander leven dan haar zus Helene, die op advies van hun moeder zal trouwen met Franz, de keizer van het Habsburgse rijk. Nee, zij wacht op de ‘ware’. Als Sisi en Franz elkaar onverwacht ontmoeten in de paleistuinen, springt de vonk over. En terwijl hun ongeoorloofde gesprekken steeds intiemer worden, moeten ze al snel kiezen tussen de verwachtingen van hun families en opkomen voor waar ze echt in geloven: de liefde.