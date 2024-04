Flair 14-2024

In deze editie

Deze week in de nieuwe Flair; - The big fashion issue, 12 pagina's zomertrends. - Kim Feenstra, 'de wens voor een 2e kind laat ik even varen' - Lil heeft 2,6 miljoen volgers, maar ze bestaan niet echt. - Einde relatie? Tips om verder te gaan. - Niet tussen de oren. En nog veel meer...