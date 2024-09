Ariadne at Home Zomerboek 2024

In deze editie

Met spelletjes, boekentips, kleurplaten en zomerse recepten is het Ariadne at Home zomerboek jouw ideale reismaatje. Extra leuk: shoppen in de stijl van jouw favoriete vakantiebestemming en alles lezen over drie Nederlanders die 'doei' zeiden tegen hun thuisland en richting hun droomhuis in het zuiden trokken. Kortom, een boek boordevol vakantievibes.