Wonen Landelijke Stijl 8-2023

In deze editie

Zin in gezellige etentjes en winterborrels? Of waarom eens geen nieuwjaarspicknick organiseren? In dit extra feestelijke nummer van Wonen Landelijke Stijl geven we je tal van stylingtips en inspiratie voor een betoverende eindejaarsperiode. Met warme binnenkijkers, stijlvolle DIY’s, tafelstylingideeën én recepten. De bijgevoegde kerstkaarten, cadeaulabels en menukaarten maken het plaatje helemaal compleet!