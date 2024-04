In deze editie

Van je huis moet je kunnen genieten. Daarom staat dit nummer in het teken van ‘zen in eigen huis’. We vragen naar de favoriete rustplekjes van de bewoners, geven stylingtips om optimaal te relaxen in en rond de woning, bieden inspiratie om van je badkamer een echte wellnessruimte te maken en nemen je mee naar een rustgevende keramiekworkshop.