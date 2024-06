Wonen Landelijke Stijl 4-2024

In deze editie

Wonen Landelijke Stijl trekt deze keer naar de kust en neemt je mee naar de mooiste landelijke strandhuizen. Kijk mee binnen, laat je inspireren en ga dan zelf aan de slag bij jou thuis met onze stylingtips en shoppingideeën. Ben je een beetje creatief en heb je nog mooie schelpen liggen? Dan hebben we voor jou ook nog enkele leuke DIY’s in petto. Met dit nummer kom je helemaal in een zomerse stemming!