Wonen Landelijke Stijl 3-2024

In deze editie

Nu het voorjaar weer van start gegaan is, willen we graag weer een frisse wind door ons interieur laten gaan. Misschien ook wel een extra vleugje kleur. Wel, goed nieuws, want dit nummer van Wonen Landelijke Stijl brengt extra veel kleurinspiratie en tips voor de mooiste verf, stof en behang. Met fleurige binnenkijkers, een styling vol kleur en shoppingtips om zelf meteen aan de slag te gaan. Extraatje bij deze editie: 80 pagina’s landelijke wandelroutes in binnen- en buitenland!