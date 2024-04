In deze editie

Een nieuw huis inrichten of je interieur een nieuwe look geven, het blijft leuk om te doen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. In deze special Stylen Landelijke Stijl nemen de stylisten van Wonen Landelijke Stijl je bij de hand en reiken ze je de nodige tips aan om zelf aan de slag te gaan. Je leert hoe je een kast kan schikken, kleur aanbrengt in je huis, kunst verwerkt in je interieur … Een inspirerende en tegelijk praktische gids voor liefhebbers van de landelijke stijl!