Buitenwonen Landelijke Stijl 125-2024

In deze editie

Een aperitief, een picknick, een lentefeest of een huwelijk … Of je het nu groot of klein ziet, een feestje in de tuin is altijd extra leuk! Deze speciale editie van Buitenwonen Landelijke Stijl helpt je alvast op weg om er een onvergetelijke dag of avond van te maken. Met inspirerende stylings, DIY-projecten, tips van experts en maar liefst 29 overheerlijke recepten om je gasten culinair te verwennen. Op naar een lente en zomer boordevol gezellige buitenfeestjes!