In deze editie

Nazomers genieten De bloeiende heide heeft iets magisch. Stylist Liza laat zien met welke kleuren en materialen je dit gevoel in huis haalt. Ook in dit nummer: 5x binnenkijken in huizen met warme interieurs ● logeeradressen in de natuur ● back to work met stijlvolle kantooraccessoires ● 13 slimme ideeën voor flexwerkplekken in huis ● aan de slag met een mobile of kamerscherm