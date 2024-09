vtwonen 8-2024

In deze editie

Waar het huis vol van is Een groot gezin, waardevolle verzameling of ratjetoe aan kleuren en dessins: soms is more gewoon more. Daarom in dit nummer van vtwonen: Marianne tipt hoe veel mensen en wensen stijlvol samengaan * shopping: altijd plek met mooie krukken en uitschuiftafels * wandtastisch: Liza benut alle muren * binnenkijken in een voormalige smederij, herenhuis en meer * 2x anders: vitrinekast voor hal of speelhoek