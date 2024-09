vtwonen 7-2024

In deze editie

Wat de weersvoorspellingen ook zijn, thuis schijnt de zon dankzij de stralende stylingideeën en shoptips in deze editie. Met: de woonstijl van actrice Tamara Brinkman • 5x binnenkijken in huizen die de vakantiefactor hebben • logeeradressen aan zee en in 't groen • coole zelfmakers: schaduwdoek en airco-ombouw • vtwonen-stylist Kelly geeft een salontafel een nieuwe look • stylen met geel: van kerrie tot goud en mosterd