vtwonen 4-2024

In deze editie

Kleur maakt een huis levendig en persoonlijk, daarom halen we de kwast door het interieur. In deze editie van vtwonen: * tips van vtwonen-stylist Fietje voor het combineren van contrasterende tinten * shoptips: haal kleur in huis met de mooiste woonproducten * vtwonen-stylist Kelly geeft grauwe opbergbakken een fris palet * stappenplannen voor blikvangende wandplanken * 5 musea die je dit weekend nog wilt bezoeken * kijk binnen in huizen waar kleur de hoofdrol speelt