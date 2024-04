vtwonen 3-2024

In deze editie

Creëer een stralend interieur met unieke verstopplekken voor rommel en frisse kleurpaletten. Ook in deze editie van vtwonen: ga voor een cleane look met helder wit en ijsblauw • creatievelingen laten de geordende chaos in hun atelier zien • marianne stylet een neutrale bank op twee manieren • hotspots: 5 rustgevende spa's • shop schitterende deurmatten en prullenbakken • kelly tovert oude deuren om tot kast • winnen: maak kans op een vitrinekast met opberg- en uitstalplek