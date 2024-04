In deze editie

De ultieme stijlenmix In dit nummer vind je alles over de stoffen, dessins en kleurpaletten van nu, met: 4 binnenkijkers in huizen waar smaken samenkomen ● stylist Kelly laat zien hoe ze verschillende prints combineert ● shop de 10 mooiste ronde tafels, vloerlampen en tv-kasten ● glow up: stylist Marianne geeft stoffige meubels een make-over ● zet deze hotspots, musthaves en to do's op je wensenlijst