Totaal TV is de meest uitgebreide tweewekelijkse tv-gids. In het magazine vind je het laatste nieuws rondom films en (digitale) tv. Met een programmaoverzicht van maar liefst 105 digitale televisiezenders, is deze gids onmisbaar voor de tv-kijker die niets wil missen. Natuurlijk hebben ook streamingdiensten zoals Netflix en Videoland een prominente plek in het magazine.