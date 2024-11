Story 45-2024

In deze editie

Deze week in Story:\ - Joke Bruijs opgenomen na ernstige val door parkinson - Echtgenoot Frits: 'Ze verschijnt niet meer in het openbaar...'; - Heftige taferelen op straat in Torremolinos - Rachel Hazes belaagd door tierende dochter van Peter Beense; - Wereldreiziger Derek Bolt na 'Spoorloos' nu alleen nog op en neer naar stort; - Metamorfose Tatjana Simic - van ondeugende seksbom naar ingetogen societydame; En nog veel meer ...