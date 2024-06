In deze editie

Deze week in Story: - Roy Donders bedroog beste vriendin met... haar vriend!; - Eerdere ex neemt het voor hem op - 'Thomas Berge heeft geen losse handjes'; - Verloving van hitzanger verbroken - 'Ze is zwanger maar niet van mij'; - Intens verdriet Mr. Frank Visser om verlies grote liefde Margot - ze waren 46 jaar getrouwd; En nog veel meer ...