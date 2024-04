Story 15-2024

In deze editie

Deze week in Story: - Matthijs van Nieuwkerks huidige leven ... ondergedoken in Frankrijk, breuk in vriendenkring na verraad, geheim huis van 1 miljoen gekocht; - Insider: 'Marco Borsato voorgoed naar het buitenland'; - Hoeveel minaressen komen aan de beurt in musical Rob de Nijs?; - TV-baas verjaagd uit dorp om homo-relatie en nog veel meer ...