Stijlvol Wonen 8-2023

In deze editie

Ontdek de feestelijke editie van Stijlvol Wonen met een vleugje Chanel-elegantie voor de perfecte eindejaarsperiode. Niet te missen: de stylingtips voor een mooie kersttafel en de cadeau-ideeën voor elk budget. In ons dossier #cabinlife trekken we de bergen in met inspirerende chalets en adressen dicht bij huis. De coverstory is het gezellige kerstfeest van de Nederlandse Instagram-sensatie Manon Tilstra. Een must-have voor de feestdagen!