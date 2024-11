In deze editie

Ons thuis werd het afgelopen jaar belangrijker dan ooit. Leven, werken en zelfs daten deden we vanuit onze woonkamer. Plots merk je hoe een huis past als een handschoen. Of toch nog niet helemaal ... Hebben je klanten nood aan inspiratie en advies van experten? Geef deze gelimiteerde uitgave van Stijlvol Wonen dan een mooie plaats in het schap, want Select is een onmisbare gids naar een tijdloos huis.