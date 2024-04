In deze editie

De XXL zomerspecial valt elk jaar enorm in de smaak. Dit is onze bestseller! De vibe? #islandlife: het bohemian leven op Ibiza, maar ook op andere wondermooie plekken in de wereld. Het nummer staat tjokvol prachtige vakantiehuizen, maar we geven ook tips hoe je de stijl thuis zelf kunt toepassen. In het extra staycation katern vind je interviews met Ibiza lovers en hotspots in eigen land waar je deze vibes kunt opsnuiven.