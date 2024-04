In deze editie

Welke kleuren doen het goed? Hoe combineer je ze? Hoe pas je ze toe in je interieur? In de nieuwe editie van Stijlvol Wonen krijg je een antwoord op al die vragen. We tippen verfkleuren, laten kleurexperts aan het woord, tonen extra veel moodboards met het nieuwste behang en stof én we verzamelden interieurs van topontwerpers. Want toegepast in een interieur wordt alles alleen maar duidelijker.