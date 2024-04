In deze editie

Met dit nummer haal je instant woongeluk in huis. Foodie Sandra Bekkari laat je binnen in haar prachtige huis en vertelt over haar leven. Haar stralende lach krijg je erbij. Je leert hoe je met eenvoudige feng shui-principes meer harmonie creëert in je interieur. Pas zeker een van de 47 happy tips toe die je doorheen het magazine terugvindt. Met deze kleine ingrepen vrolijk je onmiddellijk je interieur op. Een cent bijverdienen? Check dan het dossier Mijn huis mijn business.