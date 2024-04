Stijlvol Wonen 2-2024

In deze editie

“Als het allemaal te perfect is, ontbreekt de spanning”, vertelt Nederlands topstylist Karin Meyn in onze coverstory. Dit nummer staat in het teken van spannend stylen! Hoe vul je de vakkenkast? Hoe breng je meer glamour in je interieur? Welke deco is een instant sfeermaker? Je ontdekt het in dit nummer. Smaakmakers van drie grote merken verklappen hun stijlgeheimen. Onze stylist toont hoe je dat woweffect kunt creëren in de woonkamer. En laat je vooral inspireren door de vele binnenkijkers.