In deze editie

Deze week in Margriet; - Interview met Angela Schijf. - Zo blijf je veilig in het verkeer. - Broodjes om je vingers bij op te eten. - Verslaafd aan suiker, waarom we er toch zo dol op zijn. - Verder na borstkanker, 'Het is een utopie te denken dat je gewoon weer even de draad oppakt' En nog veel meer...