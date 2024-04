Margriet 18-2024

In deze editie

Janny van der Heijden is gasthoofdredacteur van Margriet. In haar ‘eigen’, unieke editie geeft de culinair journalist en tv-persoonlijkheid een inkijkje in haar persoonlijke leven. In de modereportage schittert Janny met zonen Diederick en Roderick en haar kleindochters. Ze geeft een exclusief kijkje in haar privé-fotoalbum en gaat in gesprek met politica Dilan Yesilgöz. Daarnaast beschrijft André van Duin in een openhartige column wat Janny voor hem betekent. Tevens is er een leuke winactie!