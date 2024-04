Margriet Extra Winterboek 9-2023

In deze editie

Lichtjes, een knetterend haardvuur, warme dekens op de bank en vooral heel veel sneeuw buiten. Zo zien we de winter graag. In Margriets Winterboek kun je je onderdompelen in winterwonderland. Lees alles over de nieuwste vakantietrend: winterkamperen. Kom binnenkijken in een pittoresk dorpshuis in het schilderachtige Broek in Waterland. Leer wat de Scandinavische beautyroutine kan betekenen voor je huid. En krijg een overzicht van de beste adressen voor ijspret, ook als het niet sneeuwt.