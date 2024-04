Margriet Extra 4-2024

In deze editie

Gestopt met werken en klaar voor het Grote Genieten? Klaar om nieuwe talenten in jezelf te ontdekken? Klaar om te reizen en de ultieme vrijheid te ervaren? Margriet wijst je de weg in je nieuwe levensfase. Oók als je er nog helemaal niet klaar voor bent. Want hoe neem je eigenlijk afscheid van dierbare collega’s? Hoe zorg je dat je niet in het welbekende zwarte gat valt? En wat gebeurt er met je pensioen als er iets in je privésituatie verandert? Je leest het allemaal in de nieuwe Margriet Extra