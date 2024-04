Margriet Extra 3-2024

In deze editie

Hoe kun je meer groenten toevoegen aan je dagelijkse dieet? Wat is het effect van de zomertijd op je bioritme? En wat zijn de voor- en nadelen van afvallen met behulp van een injectie? In de nieuwe Gezond leven-special van Margriet geven deskundigen antwoord op alle prangende vragen over je gezondheid. Nu in de winkel!