Margriet Extra 2-2024

In deze editie

Hoe kun je voedselverspilling het beste tegengaan? Wat kost je trouwe viervoeter eigenlijk? En wist je dat je kunt besparen door te praten over geld? In deze Slimmer Leven-special van Margriet lees je alles over je financiën en budget. Met hulp van een compleet werkboek krijg je inzicht in hoe financieel fit jij bent. Zo kom jij vol vertrouwen deze dure tijden door.