Margriet Extra 1-2024

In deze editie

Fit het nieuwe jaar in. Wat kilo’s kwijt, bewegen, gezond eten: in deze tijd van goede voornemens wil jij ook vast aan je gezondheid werken. Maar waar te beginnen? In deze complete leefstijlgids van Margriet verzamelden we unieke oefeningen, slanke recepten en wetenschappelijke onderzoeken, zodat jij de stap kunt zetten naar een fitter leven.