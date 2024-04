In deze editie

In dit nummer rijden we met de vernieuwde Volkswagen Tiguan en zetten er de eveneens teruggekeerde Lexus RX 450h naast. Verder mogen we smullen van de sportieve Toyota GR Corolla, die helaas aan onze neus voorbijgaat. We staan stil bij het 40-jarig bestaan van de Seat Ibiza en gaan met de Volvo C40 op vakantie naar Zweden.