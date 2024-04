In deze editie

In dit nummer doen we het eens even wat anders dan we inmiddels gewend zijn. We staan namelijk stil bij brandstofauto's in alle vormen en maten. (Bijna) geen stekkerauto's in dit extra dikke nummer. Geniet onder meer van een uitgebreide terugblik op hot hatchbacks uit de jaren 80, moderne coupés met brandstofkracht en een voorlopig laatste rijtest met de Jaguar F-type.