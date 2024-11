AutoWeek 41-2024

In deze editie

In dit nummer treedt de elektrische Ford Explorer aan tegen de Volkswagen ID4 en Xpeng G6, rijden we met de Mazda CX-80 en nemen we de Leapmotor C10 onder de loep. In Klokje Rond gaat een Alfa Romeo Mito op de brug met dik vier ton op de teller. Op de rollenbank mag een Mercedes-Benz C200 zich bewijzen.