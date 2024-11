AutoWeek 40-2024

In deze editie

In dit nummer treffen twee markante SUV's elkaar: de DS 7 en de gloednieuwe Hyundai Santa Fe. Ook rijden we met de nieuwe BMW X3 en de Leapmotor T03. In Klokje Rond lichten we een bijna twintig jaar oude Ford Fiesta door en op de rollenbank staat een Fiat 500 uit 1975.