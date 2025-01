In deze editie

In de special AutoWeek 2025 staan we stil bij wat we de afgelopen 25 jaar hebben meegemaakt en welke vooruitzichten we hebben voor de komende 25 jaar. Welke nieuwe auto's gaan het straatbeeld bepalen? Gaan we echt over 10 jaar allemaal elektrisch rijden? Welke tweedehands auto moet je in 2025 kopen? En wat is er veel veranderd in de laatste kwart eeuw. Laten we daar eens op terugblikken. Kortom, alles wat je moet weten over auto's in 2025 staat in deze special.